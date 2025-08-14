Uhapšen generalni sekretar Socijaldemokratske stranke

Predsednik Socijaldemokratske partije Boris Tadić saopštio je da je večeras uhapšen generalni sekretar ove stranke i sindikalni aktivista EPS-a, Dragoslav Ljubičić. „U toku dana je dobio telefonski poziv (!) od strane lica koje mu je saopštilo da zove iz BIA i da se javi u policijsku stanicu.

Nakon tog poziva otišao je u policiju i podneo prijavu protiv NN lica. Neposredno nakon toga šestorica agenata u civilu ga je uhapsilo na košarkaškom terenu dok je igrao basket", napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks.