Uhapšen generalni sekretar Socijaldemokratske stranke

Danas pre 4 sati  |  A.M.
Predsednik Socijaldemokratske partije Boris Tadić saopštio je da je večeras uhapšen generalni sekretar ove stranke i sindikalni aktivista EPS-a, Dragoslav Ljubičić. „U toku dana je dobio telefonski poziv (!) od strane lica koje mu je saopštilo da zove iz BIA i da se javi u policijsku stanicu.

Nakon tog poziva otišao je u policiju i podneo prijavu protiv NN lica. Neposredno nakon toga šestorica agenata u civilu ga je uhapsilo na košarkaškom terenu dok je igrao basket“, napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks. VAŽNO ! ! ! Večeras je uhapšen generalni sekretar SDS-a i sindikalni aktivista EPS-a Dragoslav Ljubičić!!! U toku dana je dobio telefonski poziv (!) od strane lica koje mu je saopštilo da zove iz BIA i da se javi u policijsku stanicu. Nakon tog
Uhapšen funkcioner SDS Dragoslav Ljubičić, oglasio se Boris Tadić

Uhapšen funkcioner SDS Dragoslav Ljubičić, oglasio se Boris Tadić

Blic pre 4 sati
