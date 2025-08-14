Vrhovno javno tužilaštvo: Pratimo događaje u Srbiji, građani da se pridržavaju zakona

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Javno tužilaštvo Republike Srbije (VJT) pozvalo je danas sve građane Srbije da se bez izuzetka pridržavaju zakona, da ne narušavaju javni red i mir i da ne vrše nasilje prema bilo kome na bilo koji način, kao i da ne napadaju prostorije bilo kog lica ili pravnog subjekta bez obzira na lični stav ili mišljenje, jer je nasilje ne samo nezakonito već i protivno svakom civilizacijski uređenom društvu. Istovremeno VJT poziva sva mesno i stvarno nadležna tužilaštva da
