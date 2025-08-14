Tramp nudi Putinu retke minerale! Američki predsednik sprema neverovatnu ponudu za ruskog lidera!

Američki predsednik Donald Tramp priprema se da ponudi ruskom lideru Vladimiru Putinupristup retkim zemljanim mineralima kako bi ga podstakao da okonča rat u Ukrajini, piše danas londonski Telegraf.

Prema saznanjima lista, Tramp će na sastanak sa Putinom doći sa brojnim unosnim predlozima, što uključuje otvaranje prirodnih resursa Aljaske za Moskvu i ukidanje nekih američkih sankcija na rusku avio-industriju. Izvori Telegrafa navode da predlozi uključuju davanje Putinu pristupa retkim zemljanim mineralima i na teritoriji Ukrajine koje Rusija trenutno kontroliše. Londonski list navodi da je američki ministar finansija Skot Besent među zvaničnicima američke