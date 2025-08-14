(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom Srbije

Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova širom Srbije.

Protesti su između ostalog zakazani u Beogradu - na tri lokacije, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu i u više od 20 gradova i opština u Srbiji. Direktor VBA naveo da su u Novom Sadu sinoć napadnuti pripadnici Kobri, kao i da je povređeno sedam pripadnika VS. Proteste u sredu uveče obeležila je do sada neviđena scena - jedan pripadnik Vojske Srbije izvukao je pištolj i pucao u vazduh. Ministar Ivica Dačić rekao je da se radi o zastavniku