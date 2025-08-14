(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom Srbije

N1 Info pre 22 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom…

Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova širom Srbije.

Protesti su između ostalog zakazani u Beogradu - na tri lokacije, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu i u više od 20 gradova i opština u Srbiji. Direktor VBA naveo da su u Novom Sadu sinoć napadnuti pripadnici Kobri, kao i da je povređeno sedam pripadnika VS. Proteste u sredu uveče obeležila je do sada neviđena scena - jedan pripadnik Vojske Srbije izvukao je pištolj i pucao u vazduh. Ministar Ivica Dačić rekao je da se radi o zastavniku
"Ispalio sam metak u bezbednom pravcu": Oglasio se vojnik koji je pucao u vazduh sinoć u Novom Sadu: "Da to nisam uradio…

"Ispalio sam metak u bezbednom pravcu": Oglasio se vojnik koji je pucao u vazduh sinoć u Novom Sadu: "Da to nisam uradio, posledice po moje kolege i mene bile bi daleko teže" (video)

Blic pre 22 minuta
"Povređeno 27 policajaca, oštećeno pet vozila": Dačić o sinoćnim dešavanjima: "Najveći broj povređenih su građani, povredili ih blokaderi" (video)

"Povređeno 27 policajaca, oštećeno pet vozila": Dačić o sinoćnim dešavanjima: "Najveći broj povređenih su građani, povredili ih blokaderi" (video)

Blic pre 47 minuta
Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

RTV pre 2 sata
Gradonačelnik Novog Sada: „Vraćam se sa odmora da budem uz saborce"

Gradonačelnik Novog Sada: „Vraćam se sa odmora da budem uz saborce“

Vreme pre 2 sata
Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

Euronews pre 1 sat
Gašić odgovorio Ponošu: „Kobre" su i njega čuvale

Gašić odgovorio Ponošu: „Kobre“ su i njega čuvale

Danas pre 2 sata
Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

Telegraf pre 1 sat
Tadić: Skup podrške uhapšenom Ljubičiću večeras ispred policijske stanice Čukarica

Tadić: Skup podrške uhapšenom Ljubičiću večeras ispred policijske stanice Čukarica

Danas pre 27 minuta
DS: Naš član u Vrbasu uhapšen zbog učešća na protestu

DS: Naš član u Vrbasu uhapšen zbog učešća na protestu

Danas pre 1 sat
(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom Srbije

(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom Srbije

N1 Info pre 22 minuta
Uhapšen funkcioner SDS Dragoslav Ljubičić, oglasio se Boris Tadić

Uhapšen funkcioner SDS Dragoslav Ljubičić, oglasio se Boris Tadić

Blic pre 22 minuta
"Ispalio sam metak u bezbednom pravcu": Oglasio se vojnik koji je pucao u vazduh sinoć u Novom Sadu: "Da to nisam uradio…

"Ispalio sam metak u bezbednom pravcu": Oglasio se vojnik koji je pucao u vazduh sinoć u Novom Sadu: "Da to nisam uradio, posledice po moje kolege i mene bile bi daleko teže" (video)

Blic pre 22 minuta