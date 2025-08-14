Dačić: Uhapšeno najmanje 14 osoba, nije bilo reči o brutalnosti policije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je večeras na protestu uhapšeno najmanje 14 osoba zbog napada na policiju i da je povređeno najmanje pet policajaca.

Dodao je da je na protestu u Beogradu bilo oko tri hiljade ljudi i nekoliko hiljada ljudi u celoj zemlji. "Nije bilo reči o brutalnosti policije niti da je policija izazvala bilo kakve incdente, policija je morala da primeni sredstva prinude kako bi odbila napad na policiju", izjavio je Dačić na konferenciji za novinare. Kazao je da će svi koji su pod formom blokada i protesta napadali polciju i druge ljude morati da snose odgovornost. Dačić je kazao da će policija