U susret samitu na Aljasci Tramp se raspituje - šta se promenilo kod Putina?

N1 Info pre 1 sat  |  CNN N1 Beograd
U susret samitu na Aljasci Tramp se raspituje - šta se promenilo kod Putina?

Predsednik Donald Tramp često se hvalio svojim toplim odnosom sa Vladimirom Putinom iz Rusije.

Ali u mesecima koji su prethodili prvom susretu dvojice lidera posle šest godina, Tramp je počeo da pita Evropljane i saradnike iz Bele kuće šta se promenilo kod njegovog sagovornika, piše CNN. Ova linija pitanja, kako su za CNN opisale tri osobe upoznate sa situacijom, govori o Trampovom rastućem nezadovoljstvu Putinom uoči njihovog samita na Aljasci u petak, gde će razgovarati o okončanju višegodišnje ruske invazije na Ukrajinu. Tramp je obećao da će brzo
