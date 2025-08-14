Tramp i Putin na Aljasci: Diplomatija, pregovori i mogući dodatni instrumenti za rešavanje sukoba u Ukrajini

Naslovi.ai pre 39 minuta
Samit Trampa i Putina fokusiran je na prekid vatre i mirovni sporazum, uz diplomatske pripreme i mogućnost dodatnih mera SAD prema Rusiji.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci sa ciljem postizanja prekida vatre i procene mogućnosti sveobuhvatnog mirovnog sporazuma u Ukrajini. Tramp je to istakao u razgovorima sa Zelenskim i evropskim liderima. Telegraf Danas Danas Telegraf

Evropski lideri i Zelenski su u virtuelnom sastanku sa Trampom izrazili stav da Ukrajina mora biti deo pregovaračkog procesa, a SAD su spremne da pruže bezbednosne garancije Ukrajini pod određenim uslovima. Blic Večernje novosti Mondo Euronews

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao u London gde se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, dan pre samita Trampa i Putina, što ukazuje na intenzivne diplomatske pripreme. Tokom "produktivnog sastanka" razgovarano je detaljno o mogućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje bi mogle doprineti trajnom miru ako SAD izvrše pritisak na Rusiju da prekine sukob. B92 RTV Alo B92

Predsednik Rusije Vladimir Putin je uoči samita održao sastanak sa najvišim rukovodstvom zemlje i predstavnicima vlade i administracije, pripremajući se za razgovore sa Trampom. Sputnik Večernje novosti

Putin je izjavio da administracija Donalda Trampa ulaže energične i iskrene napore da okonča sukob u Ukrajini i postigne sporazume u interesu svih strana. Sputnik

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je da je diplomatija i pregovori prioritet predsednika Trampa u rešavanju sukoba, ali da postoje i drugi instrumenti, uključujući moguće nove sankcije, koje će biti primenjene ako bude potrebno. Vesti online Sputnik

Samit na Aljasci ima i simboličnu težinu jer je Aljaska nekada bila ruski posed, što dodatno jača Putinov imidž. Sastanak je ocenjen kao diplomatska pobeda za Rusiju i potencijalni početak budućih razgovora o okončanju sukoba. Euronews Serbian News Media

Tramp je pokazao rastuće nezadovoljstvo Putinom zbog odbijanja prekida vatre, a ukrajinski predsednik Zelenski i evropski lideri ističu da bilo kakve odluke bez Ukrajine neće doneti mir. B92 NIN Telegraf

