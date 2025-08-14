Marta Kos o brutalnim scenama iz Srbije: Evropska unija zahteva da građani mogu slobodno da izražavaju svoje stavove

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Nova.rs
Marta Kos o brutalnim scenama iz Srbije: Evropska unija zahteva da građani mogu slobodno da izražavaju svoje stavove

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos na društvenoj mreži X oglasila se povodom protesta u Srbiji i sinoćnjih incidenata koji su ih pratili širom zemlje.

Kos je iznela zabrinutost zbog nasilja koje su građani trpeli od strane policije tokom čitave večeri. „Izveštaji o nasilju tokom nedavnih protesta u Srbiji su duboko zabrinjavajući. Napredovanje na putu Evropske unije zahteva da građani mogu slobodno da izražavaju svoje stavove, a novinari da izveštavaju bez zastrašivanja ili napada“, napisala je Kos. Reports of violence during recent protests in 🇷🇸 are deeply concerning. Advancing on the 🇪🇺 path requires citizens
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Valjevu...

(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Valjevu...

N1 Info pre 12 minuta
Marta Kos osudila napade na građane i novinare na protestima u Srbiji

Marta Kos osudila napade na građane i novinare na protestima u Srbiji

N1 Info pre 17 minuta
Studenti FTN u blokadi: Pozivamo sve časne pripadnike Vojske Republike Srbije

Studenti FTN u blokadi: Pozivamo sve časne pripadnike Vojske Republike Srbije

Danas pre 7 minuta
Marta Kos o dešavanjima u Srbiji: "Izveštaji o nasilju tokom protesta su duboko zabrinjavajući"

Marta Kos o dešavanjima u Srbiji: "Izveštaji o nasilju tokom protesta su duboko zabrinjavajući"

Blic pre 47 minuta
Hrvatski mediji: Počinje li ovo građanski rat u Srbiji?

Hrvatski mediji: Počinje li ovo građanski rat u Srbiji?

Danas pre 47 minuta
Inđija se priključuje protestima „Srbijo, probudi se“ (VIDEO)

Inđija se priključuje protestima „Srbijo, probudi se“ (VIDEO)

In medija pre 36 minuta
Gradonačelnik Novog Sada na odmoru na Tasosu

Gradonačelnik Novog Sada na odmoru na Tasosu

Danas pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska Unija

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Valjevu...

(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Valjevu...

N1 Info pre 12 minuta
EK za N1: EU snažno osuđuje svaki vid nasilja, uključujući pretnje novinarima u Srbiji

EK za N1: EU snažno osuđuje svaki vid nasilja, uključujući pretnje novinarima u Srbiji

N1 Info pre 12 minuta
"Večeras pucate po šavovima": Studenti za 19.30 najavili nove proteste

"Večeras pucate po šavovima": Studenti za 19.30 najavili nove proteste

N1 Info pre 12 minuta
Marta Kos osudila napade na građane i novinare na protestima u Srbiji

Marta Kos osudila napade na građane i novinare na protestima u Srbiji

N1 Info pre 17 minuta
Razotkrivanje pukotina u temelju Putinove ratne ekonomije

Razotkrivanje pukotina u temelju Putinove ratne ekonomije

Bloomberg Adria pre 12 minuta