Marta Kos o brutalnim scenama iz Srbije: Evropska unija zahteva da građani mogu slobodno da izražavaju svoje stavove

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos na društvenoj mreži X oglasila se povodom protesta u Srbiji i sinoćnjih incidenata koji su ih pratili širom zemlje.

Kos je iznela zabrinutost zbog nasilja koje su građani trpeli od strane policije tokom čitave večeri. „Izveštaji o nasilju tokom nedavnih protesta u Srbiji su duboko zabrinjavajući. Napredovanje na putu Evropske unije zahteva da građani mogu slobodno da izražavaju svoje stavove, a novinari da izveštavaju bez zastrašivanja ili napada", napisala je Kos.