Partizan nikad nije pobedio u Škotskoj – jedan poraz zauvek pamti

Nova pre 1 sat  |  Autor: Andrej Jakovljević
Fudbaleri Partizana od 21.00 u Edinburgu igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija u kojem će pokušati da nadoknade zaostatak od dva gola protiv domaćeg Hibernijana.

Ovo će biti drugi zvanični meč između Partizana i Hibernijana u istoriji evropskih takmičenja. Iako su oba tima imala duge evropske staze, putevi im se nisu ukrštali, sve do sada. Škoti su u Humskoj pobedili sa 2:0 iako po igri to nisu zaslužili, a svemu su kumovale i kontroverzne odluke sudije, pa je mladi tim Partizana sada skoro pred nemogućim izazovom. Treba reći i da Hibernijan igra mnogo bolje na svom terenu, koji je u zvaničnom meču pred svojim navijačima
