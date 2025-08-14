Pogledajte dobro ovu fotografiju. Nema boljeg opisa Vučićeve Srbije ove 2025. godine

Prošlo je deset meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi.

Ovaj stravični događaj bio je okidač za proteste širom zemlje koji i dalje traju. U Beogradu i drugim gradovima širom Srbije 13. avgusta uveče došlo je do ozbiljnih sukoba demonstranata s policijom. Sve više su na meti žene, pa je tako policajac u opremi za razbijanje demonstracija udario šamar jednoj ženi, da bi sinoć još jedna žena dobila udarac od pripadnika Žandarmerije. U Beogradu i drugim mestima u Srbiji, više hiljada građana je izašlo na ulice kako bi