Pogledajte dobro ovu fotografiju. Nema boljeg opisa Vučićeve Srbije ove 2025. godine

Nova pre 50 minuta  |  Autor: Milica Božinović
Pogledajte dobro ovu fotografiju. Nema boljeg opisa Vučićeve Srbije ove 2025. godine

Prošlo je deset meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi.

Ovaj stravični događaj bio je okidač za proteste širom zemlje koji i dalje traju. U Beogradu i drugim gradovima širom Srbije 13. avgusta uveče došlo je do ozbiljnih sukoba demonstranata s policijom. Sve više su na meti žene, pa je tako policajac u opremi za razbijanje demonstracija udario šamar jednoj ženi, da bi sinoć još jedna žena dobila udarac od pripadnika Žandarmerije. U Beogradu i drugim mestima u Srbiji, više hiljada građana je izašlo na ulice kako bi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Napadi prostorija SNS-a u više gradova - policija razdvajala pa izvukla deblji kraj

Napadi prostorija SNS-a u više gradova - policija razdvajala pa izvukla deblji kraj

Glas Zapadne Srbije pre 4 minuta
Žarko Mićin se vraća sa Tasosa da bi "bio uz saborce": Blokaderi bi da ukinu pravo na godišnji odmor

Žarko Mićin se vraća sa Tasosa da bi "bio uz saborce": Blokaderi bi da ukinu pravo na godišnji odmor

N1 Info pre 55 minuta
"Povređeno 27 policajaca, oštećeno pet vozila": Dačić o sinoćnim dešavanjima: "Najveći broj povređenih su građani, povredili…

"Povređeno 27 policajaca, oštećeno pet vozila": Dačić o sinoćnim dešavanjima: "Najveći broj povređenih su građani, povredili ih blokaderi" (video)

Blic pre 40 minuta
"Da, na odmoru sam! Ali vraćam se da budem uz svoje saborce!" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada posle sinoćnih incidenata

"Da, na odmoru sam! Ali vraćam se da budem uz svoje saborce!" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada posle sinoćnih incidenata

Blic pre 50 minuta
Dačić: Povređeno 27 policajaca i 80 građana, podneto 47 prekršajnih prijava

Dačić: Povređeno 27 policajaca i 80 građana, podneto 47 prekršajnih prijava

RTS pre 40 minuta
Gradonačelnik Novog Sada sa odmora na Tasosu reagovao na nerede

Gradonačelnik Novog Sada sa odmora na Tasosu reagovao na nerede

Serbian News Media pre 29 minuta
Posle objave fotografija s mora, Mićin se vraća u Novi Sad

Posle objave fotografija s mora, Mićin se vraća u Novi Sad

Moj Novi Sad pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadžandarmerija

Ekonomija, najnovije vesti »

Inovativna ponuda kineskog hotela: Iznajmite psa za noćenje

Inovativna ponuda kineskog hotela: Iznajmite psa za noćenje

Kamatica pre 9 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Teritorija ratom razorene Ukrajine - u mapama

Sastanak Trampa i Putina: Teritorija ratom razorene Ukrajine - u mapama

BBC News pre 15 minuta
Konacno resenje za osisani Beograd

Konacno resenje za osisani Beograd

Ekapija pre 4 minuta
Šta radnik može da preduzme ako mu kasni plata? Evo šta kaže Zakon o radu

Šta radnik može da preduzme ako mu kasni plata? Evo šta kaže Zakon o radu

Blic pre 10 minuta
Cene hrane u Srbiji da se prekrstiš! Na rast najviše uticalo voće i žitarice - na udaru i morski plodovi

Cene hrane u Srbiji da se prekrstiš! Na rast najviše uticalo voće i žitarice - na udaru i morski plodovi

Kurir pre 14 minuta