Studenti u blokadi: Vlast je sukobima pokušala da izazove građanski rat

Studenti u blokadi, nakon sinoćnjih protesta širom Srbije, optužili su vlast da je pokušala da izazove građanski rat i ponovo pozvali predsednika Srbije da raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Prema oceni studenta u blokadi, vlast je sinoć "sukobima pokušala da konačno izazove građanski rat". "Režim je krivca davno odredio - krivi su studenti i građani. Državni vrh se više ne krije iza fraza o dijalogu, predsednik je najavio čišćenje", naveli su studenti u objavi na Instagramu. Studenti su konstatovali da je policija "ponovo zaštitila režimske lojaliste koji su bacali kamenice i ispaljivali pirotehniku na demostrante", a "pred narod su izašli i sa