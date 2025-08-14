Studenti u blokadi: Vlast je sukobima pokušala da izazove građanski rat

RTS pre 2 sata
Studenti u blokadi: Vlast je sukobima pokušala da izazove građanski rat

Studenti u blokadi, nakon sinoćnjih protesta širom Srbije, optužili su vlast da je pokušala da izazove građanski rat i ponovo pozvali predsednika Srbije da raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Prema oceni studenta u blokadi, vlast je sinoć "sukobima pokušala da konačno izazove građanski rat". "Režim je krivca davno odredio - krivi su studenti i građani. Državni vrh se više ne krije iza fraza o dijalogu, predsednik je najavio čišćenje", naveli su studenti u objavi na Instagramu. Studenti su konstatovali da je policija "ponovo zaštitila režimske lojaliste koji su bacali kamenice i ispaljivali pirotehniku na demostrante", a "pred narod su izašli i sa
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Studenti u blokadi: Vlast sukobima pokušala da konačno izazove građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast sukobima pokušala da konačno izazove građanski rat

Jugmedia pre 1 sat
„Vlast htela sukobima da izazove građanski rat“: Studenti u blokadi posle sinoćnjih protesta

„Vlast htela sukobima da izazove građanski rat“: Studenti u blokadi posle sinoćnjih protesta

Glas Zaječara pre 1 sat
Ovo su batinaši koji su napali građane s leđa u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu (VIDEO)

Ovo su batinaši koji su napali građane s leđa u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu (VIDEO)

Luftika pre 2 sata
Sukobi na protestima: “Studenti u blokadi” optužuju vlast za izazivanje građanskog rata

Sukobi na protestima: “Studenti u blokadi” optužuju vlast za izazivanje građanskog rata

Serbian News Media pre 3 sata
Studenti u blokadi: Zgroženi smo pokušajem izazivanja građanskog rata od strane aktuelne vlasti

Studenti u blokadi: Zgroženi smo pokušajem izazivanja građanskog rata od strane aktuelne vlasti

NoviSad.com pre 3 sata
Studenti u blokadi: Vlast pokušala da izazove građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast pokušala da izazove građanski rat

NIN pre 3 sata
Studenti u blokadi: Vlast htela da izazove građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast htela da izazove građanski rat

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Prosečan Nemac više radi i zarađuje od svoje sugrađanke, ali kraće uživa u penziji

Prosečan Nemac više radi i zarađuje od svoje sugrađanke, ali kraće uživa u penziji

Forbes pre 5 minuta
Aktivistkinja: Deo novca iz plana za odbranu EU treba da ide za borbu protiv ruske propagande

Aktivistkinja: Deo novca iz plana za odbranu EU treba da ide za borbu protiv ruske propagande

Beta pre 10 minuta
Prosečan Nemac više radi i zarađuje od sugrađanke ali kraće uživa u penziji

Prosečan Nemac više radi i zarađuje od sugrađanke ali kraće uživa u penziji

Beta pre 10 minuta
Novinara Nikolu su sinoć s leđa napali maskirani batinaši, ima povrede slezine: „Tukli su me motkama gde god su stigli“

Novinara Nikolu su sinoć s leđa napali maskirani batinaši, ima povrede slezine: „Tukli su me motkama gde god su stigli“

Nova pre 0 minuta
Pucnjava na protestu opasan čin

Pucnjava na protestu opasan čin

Vesti online pre 5 minuta