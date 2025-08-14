Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Gašić: "Kobre" su u Novom Sadu bile na službenom zadatku, u skladu sa zakonom

BEOGRAD - Ministar odbrane Bratislav Gašić je, odgovarajući na objavu narodnog poslanika Zdravka Ponoša, saopštio da su pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" sinoć u Novom Sadu bili na službenom zadatku obezbeđenja štićenog lica u skladu sa zakonom i da su njihovi postupci, uprkos očiglednoj životnoj ugroženosti, bili uzdržani i profesionalni.

"Zahvaljujući Ponošu i njemu sličnima, koji neprestano u javnosti pozivaju na nasilje i podgrevaju mržnju, sinoć su se i dogodili neredi u Novom Sadu. Pripadnici jedinice 'Kobre' nisu čuvali prostorije SNS-a, nego osobu koja po zakonu ima pravo na njihovu fizičku zaštitu i kojoj je, prema bezbednosnoj proceni, ta zaštita neophodna. Ponoš to vrlo dobro zna, ali kao i obično, koristi svaku priliku za prikupljanje jeftinih političkih poena", izjavio je Gašić. Svi
