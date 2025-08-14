Studenti pozivaju na proteste, tenzije rastu nakon incidenata i pucnjave

Serbian News Media pre 1 sat
Studenti pozivaju na proteste, tenzije rastu nakon incidenata i pucnjave

Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova širom Srbije, nakon niza incidenata koji su obilježili sinoćnje prosvjede.

Okupljanja su najavljena u Beogradu na tri lokacije, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu te u više od 20 drugih gradova i općina. Jučerašnje prosvjede obilježila je dosad neviđena situacija u Beogradu, kada je pripadnik Vojske Srbije ispalio hitac u zrak. Ministar vanjskih poslova, Ivica Dačić, potvrdio je da se radi o zastavniku Vojske Srbije koji je bio na službenom zadatku osiguravanja štićene osobe, no nije otkrio o kojoj je osobi
Uživo razbijene prostorije SNS u Novom Sadu Baklje i pirotehnika kod Generalštaba u Beogradu, ima povređenih (foto,video)

Vučić o večerašnjim protestima: Biće još više uhapšenih nego tokom dana, prostorije SNS u Novom Sadu bile prazne

Stojan , Jelesijević i deo ekstremne opozicije ponovo ugrožava prostorije SNS u Čačku , pao na pločnik !

Studentski protesti širom zemlje: Demolirane prostorije SNS u Novom Sadu, "batinaši" u Kneza Miloša (UŽIVO)

Ipak incident u Leskovcu: Naprednjaci građanima srednji prst, oni ka njima flaše sa vodom – VIDEO

Stojan , Jelesijević i deo ekstremne opozicije ponovo ugrožava prostorije SNS u Čačku , Stevanić pogođen pao na pločnik !

Ministar Ivica Dačić se obraća građanima: Povređeno najmanje 5 policajaca, uhapšeno najmanje 14

Dačić: Uhapšeno najmanje 14 osoba, povređeno 5 policajaca

Napad na policiju u Pančevu: Demonstranti bacali kamenje na kordon, došlo do sukoba (video)

"Pet povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima: "Najmanje 14 uhapšenih, videlo se ko sprovodi nasilje"

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Demonstranti demolirali i druge prostorije u SNS: Haos u Novom Sadu, bacaju petarde na kordon policije (foto, video)

