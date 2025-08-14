Studenti pozivaju na proteste, tenzije rastu nakon incidenata i pucnjave

Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova širom Srbije, nakon niza incidenata koji su obilježili sinoćnje prosvjede.

Okupljanja su najavljena u Beogradu na tri lokacije, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu te u više od 20 drugih gradova i općina. Jučerašnje prosvjede obilježila je dosad neviđena situacija u Beogradu, kada je pripadnik Vojske Srbije ispalio hitac u zrak. Ministar vanjskih poslova, Ivica Dačić, potvrdio je da se radi o zastavniku Vojske Srbije koji je bio na službenom zadatku osiguravanja štićene osobe, no nije otkrio o kojoj je osobi