UŽIVO: Partizan traži čudo u Škotskoj, Bogdan Kostić počinje!

Veče odluke u Edinburgu. Hibernijan i Partizan u revanš meču odlučiće o putniku u završnu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Škoti imaju dva gola prednosti iz Beograda. Početak meča zakazan je za 21 čas, na licu mesta je i naš Marko Milovančević. Pratićemo dešavanja iz minuta u minut, uoči, tokom i posle meča u glavnom gradu Škotske. Bez velikih reči, svesni da nije izgubljena konačna bitka, crno-beli su otputovali u sredu na Ostrvo. Šef stručnog štaba,