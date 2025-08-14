Alkaras, Zverev i Rubljov u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju, Fric eliminisan

Masters u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je jutros u osmini finala pobedio Italijana Luku Nardija 6:1, 6:4. Meč je trajao 80 minuta. Ovo je bio drugi međusobni duel italijanskog i španskog tenisera, a drugi trijumf Alkarasa. Španski teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Rusa Andreja Rubljova, koji je savladao Argentinca Fransiska Komesanu 6:2, 6:3. Plasman u četvrtfinale izborio je i Nemac Aleksandar Zverev kome je