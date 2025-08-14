Alkaras, Zverev i Rubljov u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju, Fric eliminisan

Sportski žurnal pre 3 minuta
Alkaras, Zverev i Rubljov u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju, Fric eliminisan

Masters u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je jutros u osmini finala pobedio Italijana Luku Nardija 6:1, 6:4. Meč je trajao 80 minuta. Ovo je bio drugi međusobni duel italijanskog i španskog tenisera, a drugi trijumf Alkarasa. Španski teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Rusa Andreja Rubljova, koji je savladao Argentinca Fransiska Komesanu 6:2, 6:3. Plasman u četvrtfinale izborio je i Nemac Aleksandar Zverev kome je
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Sabalenka, Ribakina i Kalinskaja u četvrtfinalu Sinsinatija

Sabalenka, Ribakina i Kalinskaja u četvrtfinalu Sinsinatija

Sportske.net pre 43 minuta
Sabalenka nastavlja ka odbrani titule: Beloruskinju u četvrtfinalu čeka Ribakina

Sabalenka nastavlja ka odbrani titule: Beloruskinju u četvrtfinalu čeka Ribakina

Kurir pre 18 minuta
Sabalenka u četvrtfinalu turnira u Sinsinatiju

Sabalenka u četvrtfinalu turnira u Sinsinatiju

Sportski žurnal pre 23 minuta
Skandal u Sinsinatiju - Alkaraz divljao zbog flašice! Španac usred meča ušao u žestoku svađu sa sudijom: Neću to da uradim!…

Skandal u Sinsinatiju - Alkaraz divljao zbog flašice! Španac usred meča ušao u žestoku svađu sa sudijom: Neću to da uradim!

Kurir pre 53 minuta
Sinsinati nudi spektakl: Alkaraz protiv Rubljova, Ože-Alijasim na Sinera

Sinsinati nudi spektakl: Alkaraz protiv Rubljova, Ože-Alijasim na Sinera

Nova pre 1 sat
"Ti si kriv, a ja ću morati da platim za ovo": Alkaraz se svađao sa sudijom usred meča, odbio naredbu

"Ti si kriv, a ja ću morati da platim za ovo": Alkaraz se svađao sa sudijom usred meča, odbio naredbu

Mondo pre 1 sat
Alkaras se posvađao sa sudijom: "Nisam ja kriv" VIDEO

Alkaras se posvađao sa sudijom: "Nisam ja kriv" VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SinsinatiMastersDolar

Sport, najnovije vesti »

Upoznajte Pafos – poslednju prepreku Zvezde ka Ligi šampiona: Vlasniku je oduzeto kiparsko, ali dodeljeno srpsko državljanstvo…

Upoznajte Pafos – poslednju prepreku Zvezde ka Ligi šampiona: Vlasniku je oduzeto kiparsko, ali dodeljeno srpsko državljanstvo

Danas pre 9 minuta
Grčka bez Adetokumba?

Grčka bez Adetokumba?

Vesti online pre 23 minuta
U organizaciji Kancelarije za mlade počeo turnir u basketu „Hisar 3×3“

U organizaciji Kancelarije za mlade počeo turnir u basketu „Hisar 3×3“

ROMinfomedia pre 13 minuta
Seol može da ide za 5,5 miliona evra

Seol može da ide za 5,5 miliona evra

Sportski žurnal pre 23 minuta
Zvezda našla štopera u Norveškoj za 2,7 miliona evra

Zvezda našla štopera u Norveškoj za 2,7 miliona evra

Sportski žurnal pre 23 minuta