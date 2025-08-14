Siner u polufinalu mastersa u Sinsinatiju

Italijanski teniser i četvorostruki gren slem šampion savladao je 28. tenisera sveta za sat i 11 minuta

Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se večeras u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedio kanadskog igrača Feliksa Ožea-Alijasima sa 6:0, 6:2. Italijanski teniser i četvorostruki gren slem šampion savladao je 28. tenisera sveta za sat i 11 minuta. Siner je dominirao u prvom setu, u kojem rivalu nije dozvolio nijedan gem. Drugi deo meča bolje je počeo Ože-Alijasim, koji je već u prvom gemu napravio brejk, a zatim i poveo sa 2:0. Narednih šest gemova