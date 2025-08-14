Gof lako do četvrtfinala mastersa u Sinsinatiju

Koko je masters turnir u Ohaju osvojila pre dve godine

Druga teniserka sveta Koko Gof plasirala se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pobedila je italijansku igračicu Lučiju Bronceti 6:2, 6:4. Američka igračica je 61. teniserku sveta savladala za sat i 19 minuta. U prvom setu viđena su četiri brejka, od čega je tri napravila Gof, a američka igračica je bolje počela i drugi set, oduzevši servis protivnici u drugom gemu. Bronceti je već u narednom gemu vratila brejk, ali je Gof u desetom gemu uspela da iskoristi novu