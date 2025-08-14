Federalna služba bezbednosti i Oružane snage Rusije zajedno su osujetili planove Ukrajine za proizvodnju raketnih sistema „sapsan“ namenjenih za napade u dubinu ruske teritorije. Preduzeća ukrajinske vojne industrije koja su proizvodila te sisteme bila su pogođena, saopštila je FSB.

Ukrajina je, uz saglasnost NATO-a, planirala da koristi rakete za napade u dubini teritorije Rusije, saopštila je FSB. U Ministarstvu odbrane su, sa svoje strane, saopštili da su tokom napada u julu Oružane snage Rusije uništile zapadne PVO sisteme koji su štitili pogone za proizvodnju raketnog naoružanja u Ukrajini. Pored navedenog, ruske snage su takođe pogodile: Podsetimo, kancelar Nemačke Fridrih Merc je na zajedničkoj konferenciji za štampu sa Vladimirom