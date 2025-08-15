'Večeras pucate po šavovima': Neredi na protestima širom Srbije, 37 ljudi privedeno

BBC News pre 18 minuta

Suzavac, dim, crvene oči koje peku i kordon policije između dve grupe okupljene iz različitih motiva.

To je slika u centru Beograda 14. avgusta uveče, ali i u drugim gradovima širom Srbije gde su se održali protesti ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja policije i pristalica te stranke prema demonstrantima, kako su naveli organizatori u pozivu.

Najmanje 42 policajca su povređena, a 37 demonstranata privedeno zbog napada na policiju i uništavanje imovine i protiv njih će biti podnete krivične prijave, izjavio je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.

Među povređenima je i Peđa Mitrović, poslanik opozicione Stranske slobode i pravde, koji je objavio da je bio među ljudima „koji imaju izuzetno teške povrede".

„Nikog nisam provocirao, mirno sam stajao i protestovao, ali su huligani imali nalog da prebiju svakoga brutalno.

„Ovo ne sme biti Vučićeva Srbija, jer je diktator čija vlast ide ka kraju spreman da primeni najstrašnije nasilje", napisao je na društvenim mrežama Mitrović.

U glavnom gradu su ispaljena pirotehnička sredstva, čuli su se topovski udari, letele su baklje, plastične flaše i petarde, a policija je potisnula demonstrante dalje od sedišta stranke, gde su ostale njene pristalice.

Incidenata je bilo i u Novom Sadu, Šapcu, Prokuplju i drugim gradovima širom Srbije.

U Šapcu su ispred prostorija SNS-a koje je čuvala policija, bačene su petarde i pirotehnička sredstva.

U Novom Sadu su razbijene prostorije stranke na dve lokacije, a ljudi sa maskama na licima su iznosili stolice i kartone jaja iz stranačkih prostorija, izveštava portal 021.

Iako je u Vrbasu, 44 kilometara, severnije, veče proticalo mirno, i tamo je oko ponoći došlo do incidenata, javili su BBC reporteri.

„Neki naši državni organi nisu u stanju da reaguju onako kako je potrebno, ali mislim da je dobro što večeras nije bilo pripadnika SNS-a u njihovim stranačkim prostorijama", rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i pozvao na mir.

Srbiji predstoje velike reforme u policiji, kao i u sudstvu i svi će morati odgovorno da se ponašaju, dodao je.

Protesti su se, na poziv studenata, održali i u drugim gradovima u Srbiji zbog incidenata koji su zabeleženi prethodnih dana.

Od Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Smedereva do Niša, studenti su pozvali na protest u četvrtak koji su nazvali „Večeras pucate po šavovima".

Reuters Beograd, 14. avgust

BBC/Jelena Subin Neredi na ulicama Beograda u četvrtak uveče

Suzavac je u nekoliko navrata bačen u Beogradu.

Policija je potiskivala demonstrante bliže Vladi Srbije, dok su pristalice vladajućih naprednjaka, najviše momaka u crnoj odeći, ostale kod prostorija stranke.

Zapaljen je i kontejner, a naizmenično su se mešale boje baklji i petardi.

U okolnim ulicama odvija se paralelni svet - kafići su puni, a ulice su prohodne.

Na Novom Beogradu su okupljeni ispred centrale SNS-a uzvikivali „Hoćemo izbore".

Pošto je policija bacila suzavac, razbežali su se.

Iako je bila najavljena i blokada na Autokomandi u Beogradu, reporter BBC-ja Nemanja Mitrović je javio da su se demonstranti ubrzo uputili ka centru grada.

Portal 021 Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu

BBC/Jelena Subin Beograd u četvrtak uveče

BBC/Jelena Subin Neredi u Beogradu

BBC/Jelena Subin Žandarmerija na ulicama Beograda

BBC/Grujica Andrić Protest u Vrbasu je u četvrtak uveče bio miran

Na protest sa kacigom

U Vrbasu, 44 kilometara severnije, nekoliko desetina metara i žandarmerija razdvajali su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke i demonstranate koji se protive njenoj politici.

Gotovo mirno veče prekinulo je na trenutak koškanje.

Iako je toplo avgustovsko veče, okupljeni u Vrbasu su bili opremljeni šlemovima i plastičnim kacigama, javili su BBC reporteri.

Među njima je bio i Goran Roganović koji je ujedno i poslanik u lokalnom parlamentu iz redova opozicije.

U Vrbasu je koaliciona lista okupljena oko SNS-a „Aleksandar Vučić- Vrbas sutra", osvojila je više od 60 odsto glasova na izborima 2024. i 23 od 46 mandata u gradskoj skupštini.

Druga po snazi je Oslobodimo Vrbas sa 10 mandata, a u lokalnoj skupštini je i Vrbas protiv nasilja sa dva mesta i manjinska Ruska stranka jedan mandat.

Bio je i pre dva dana kada je došlo do incidenata.

„Ono je bilo strašno, pucali su na nas vatrometom iz one kutije, to je bila rafalna paljba na građane.

„Bili smo goloruki da se odbranimo ali to je bilo sve", kaže on za BBC na srpskom.

Njegova mlađa sugrađanka Isidora Bikicki ima kacigu.

„Celo jutro mi kuva u stomaku, ali ovo je nešto što moramo svi zajedno, nije samo do pojedinca", kaže za BBC.

Uoči novog protesta 14. avgusta pritvoreno je petoro meštana, koji su bili na prethodnom, održanom dva dana ranije, prenose mediji.

BBC/Slobodan Maričić

BBC/Grujica Andrić Vrbas u četvrtak uveče

BBC/Grujica Andrić

Demonstranti su se u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu 12. avgusta uveče okupili ispred lokalnih prostorija SNS.

Policija je bila između njih, ali nije sprečila incidente u kojima su letele kamenice, flaše, jaja i pirotehnika.

Nemire su podjednako kritikovali i iz SNS-a i iz opozicionih stranaka.

Povređeno je 16 policajaca i više od 50 ljudi, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević za Radio-televiziju Srbije (RTS), dodajući da je kordon razdvajao dve grupe.

Više ljudi je privedeno, a situacija se smirila tek oko šest sati ujutro, kad su se ljudi razišli.

Nereda je bilo i u Bačkoj Palanci, ali je protest ranije završen.

BBC/Jelena Subin Centar Beograda, 14. avgust

BBC/Predrag Vujić Demonstranti kod Opštine Novi Beograd

BBC/Predrag Vujić Novi Beograd, 14. avgust

Pogledajte kako je bilo u Vrbasu i Bačkoj Palanci 12. avgusta uveče

Dan kasnije, u Beogradu i Novom Sadu, dva najveća grada u Srbiji, ali i u nekim drugim mestima, 13. avgusta uveče bilo je više sukoba i policijskih intervencija prema antivladinim demonstrantima koji su se okupljali ispred prostorija SNS i koalicionog partnera u vladi, Socijalističke partije Srbije (SPS).

Okupljeni su izašli na ulice na poziv studenata, u znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima u Vrbasu i Bačkoj Palanci dan ranije.

Pristalice SNS, naoružane motkama i palicama, bacale su baklje i pirotehnička sredstva na demonstrante u Novom Sadu.

Tokom incidenata u ovom gradu povređeno je sedam pripadnika Vojske Srbije, izjavio je general-potpukovnik Đuro Jovanović, direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA).

Na Novom Beogradu, policija je koristila suzavac da rastera okupljene ispred prostorija vladajuće stranke.

Sukoba je bilo i u drugim gradovima u Srbiji.

Pogledajte kako je bilo na ulicama Beograda i Novog Sada 13. avgusta

