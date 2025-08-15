U Beogradu građani ispred zgrade Vlade, pristalice SNS kod obližnjih stranačkih prostorija

Beta pre 20 minuta

U Beogradu građani su se večeras, na poziv studenata u blokadi, okupili na protestu kod Vlade Srbije, a pristaliice Srpske napredne stranke (SNS) kod obližnjih stranačkih prostorija.

Građani su su blokirali saobraćaj na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, a tu nema uniformisane policije, ali ima policije u civilu, javila je televizija N1.

"Pumpaj", uzvikuju okupljeni građani na protestu ispred zgrade Vlade.

U Kneza Miloša okupljeni su i aktivisti SNS koji upiru zelene lasere u pravcu građana okupljenih ispred Vlade, piše na sajtu te televizije.

Oni su formirali kordon ispred SNS na uglu ulica Birčaninove i Kneza Miloša.

