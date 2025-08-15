U Beogradu građani ispred zgrade Vlade, pristalice SNS kod obližnjih stranačkih prostorija

Beta pre 20 minuta

U Beogradu građani su se večeras, na poziv studenata u blokadi, okupili na protestu kod Vlade Srbije, a pristaliice Srpske napredne stranke (SNS) kod obližnjih stranačkih prostorija.

Građani su su blokirali saobraćaj na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, a tu nema uniformisane policije, ali ima policije u civilu, javila je televizija N1.

"Pumpaj", uzvikuju okupljeni građani na protestu ispred zgrade Vlade.

U Kneza Miloša okupljeni su i aktivisti SNS koji upiru zelene lasere u pravcu građana okupljenih ispred Vlade, piše na sajtu te televizije.

Oni su formirali kordon ispred SNS na uglu ulica Birčaninove i Kneza Miloša.

(Beta, 15.08.2025)

Povezane vesti »

(VIDEO) Građani i aktivisti SNS "oči u oči" kod Generalštaba

(VIDEO) Građani i aktivisti SNS "oči u oči" kod Generalštaba

N1 Info pre 25 minuta
(BLOG) "Nismo vreća za udaranje": Novi protesti širom Srbije

(BLOG) "Nismo vreća za udaranje": Novi protesti širom Srbije

N1 Info pre 25 minuta
BLOG UŽIVO Građani i naprednjaci oči u oči ispred Generalštaba, stigla žandarmerija. Ogroman broj Valjevaca na protestu ispred…

BLOG UŽIVO Građani i naprednjaci oči u oči ispred Generalštaba, stigla žandarmerija. Ogroman broj Valjevaca na protestu ispred policije

Nova pre 25 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Protest u Valjevu zbog policijske brutalnosti, skupovi i u drugim gradovima

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Protest u Valjevu zbog policijske brutalnosti, skupovi i u drugim gradovima

N1 Info pre 50 minuta
"Pet povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima: "Najmanje 14 uhapšenih, videlo se ko sprovodi nasilje"

"Pet povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima: "Najmanje 14 uhapšenih, videlo se ko sprovodi nasilje"

Blic pre 50 minuta
Vučićevi tabloidi razvaljuju uhićenog Hrvata, u veleposlanstvu RH o njermu ne znaju ništa

Vučićevi tabloidi razvaljuju uhićenog Hrvata, u veleposlanstvu RH o njermu ne znaju ništa

SEEbiz pre 35 minuta
Oglasilo se hrvatsko ministarstvo o navodnom hapšenju Hrvata u Beogradu

Oglasilo se hrvatsko ministarstvo o navodnom hapšenju Hrvata u Beogradu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Generalni sekretar SE povodom protesta u Srbiji: Srpske vlasti moraju da poštuju standarde SE

Generalni sekretar SE povodom protesta u Srbiji: Srpske vlasti moraju da poštuju standarde SE

Danas pre 2 sata
„Trenutno stanje u zemlji izazvano spolja“: Vučić na RTS-u o protestima i nasilju

„Trenutno stanje u zemlji izazvano spolja“: Vučić na RTS-u o protestima i nasilju

Danas pre 1 sat
Srpska lista sa otpravnicom poslova ambasade SAD u Prištini

Srpska lista sa otpravnicom poslova ambasade SAD u Prištini

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Građani i aktivisti SNS "oči u oči" kod Generalštaba

(VIDEO) Građani i aktivisti SNS "oči u oči" kod Generalštaba

N1 Info pre 25 minuta
(BLOG) "Nismo vreća za udaranje": Novi protesti širom Srbije

(BLOG) "Nismo vreća za udaranje": Novi protesti širom Srbije

N1 Info pre 25 minuta