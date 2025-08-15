Budite nečiji heroj: Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da daju krv

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i naredne nedelje daju krv, što se može učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati.

Akcije su planirane i na terenu, u sredu, 20. avgusta, krv se može dati u Biblioteci "Despot Stefan Lazarević" u Mladenovcu od 9 do 15, a dan kasnije u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova. U petak, 22. avgusta, transfuziološki autobus će se nalaziti ispred Doma zdravlja u Požeškoj od 9 do 14 sati. Za vikend su predviđene dve akcije, i to u subotu, 23. avgusta, transfuziološki autobus će biti ispred Beo zoo-vrta od 10 do 14, a u nedelju, 24. avgusta, u "Ritejl