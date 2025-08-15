Cene nafte porasle nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina

Blic pre 3 sata
Cene nafte porasle nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina

Cene američke sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) porasle su danas na oko 63,5 dolara po barelu, a nafte Brent na oko 66,5 dolara po barelu, čime je zaustavljen dvodnevni pad.

Na tržište nafte pre svega je uticalo povećanje rizika uoči razgovora između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je Trejding ekonomiks. Tramp je upozorio kasno u sredu da ce se Rusija suočiti sa "veoma teškim posledicama", ako Putin odbije da okonča rat u Ukrajini. Iako nije precizirao mere, on je ranije pretio ekonomskim sankcijama, uključujuci i sankcije protiv ruske nafte, ako se sastanak u petak na Aljasci završi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Cene nafte porasle nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina

Cene nafte porasle nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinCena nafteUkrajinaRusijaDonald TrampDolarnafta

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1750 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1750 dinara

RTV pre 2 minuta
Skuterom naleteo na maloletnu decu: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Pančevu: Određen pritvor muškarcu koji je divljao na…

Skuterom naleteo na maloletnu decu: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Pančevu: Određen pritvor muškarcu koji je divljao na Tamišu

Blic pre 2 minuta
Omladinski kamp "Razigrana Župa 2025" u Aleksandrovcu se održava jedinstvena manifestacija (foto)

Omladinski kamp "Razigrana Župa 2025" u Aleksandrovcu se održava jedinstvena manifestacija (foto)

Kurir pre 2 minuta
Policija motornom testerom teško ranila čoveka tokom pokušaja hapšenja u Roterdamu: "Nismo hteli da koristimo eksploziv"

Policija motornom testerom teško ranila čoveka tokom pokušaja hapšenja u Roterdamu: "Nismo hteli da koristimo eksploziv"

Blic pre 17 minuta
Dodik: Biće raspisan referendum koji će imati pitanje o pravnom i ustavnom statusu RS

Dodik: Biće raspisan referendum koji će imati pitanje o pravnom i ustavnom statusu RS

Blic pre 41 minuta