Deo novog Beograda sutra bez vode: Proverite da li je vaša adresa na spisku

Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija” najavilo je za sutra radove na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd. Zbog toga će od 9 do 14 sati bez vode ostati potrošači u Ulici omladinskih brigada na sledećim brojevima: 96/u, d, đ, e, ž, c, f i h, kao i 98 i 98a.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna sa vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na na veb-adresi www.bvk.rs.