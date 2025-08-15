Dodik: Biće raspisan referendum koji će imati pitanje o pravnom i ustavnom statusu RS

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će biti raspisan referendum koji će imati pitanje o pravnom i ustavnom statusu Republike Srpske i da će verovatno biti jedan od uvoda u referendume koji će biti održani u narednom periodu.

Kako je rekao, Republika Srpska je prisiljena da brani svoj status na jedini mogući način, a to je narodna volja i to će i uraditi veoma postepeno i hladno, prenela je Srna. "Učinićemo to u trenutku kada mi mislimo da je to potrebno", rekao je Dodik. Prema njegovim rečima, političke mere koje Sud BiH izriče neće prihvatiti niti podržati. "Mi ćemo nastaviti da vodimo svoje politike onako kako smo se dogovorili, a to je da ćemo raspisati referendum koji će nesumnjivo