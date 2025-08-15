Horor u Pančevu: Mladić (17) ubo nožem drugog tinejdžera (16) u stomak, oglasilo se tužilaštvo

Blic
Više javno tužilaštvo u Pančevu je podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku (17) iz Pančeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je juče, 14. avgusta oko 23.15 časova u Pančevu, u parku kod "Američkih zgrada", u ulici Braće Jovanovića, pokušao da liši života maloletnog (16) oštećenog iz Pančeva, tako što mu je nožem zadao ubod u predelu stomaka, usled čega je tinejdžer zadobio teške telesne povrede. Više javno tužilaštvo u Pančevu je predložilo Višem sudu u Pančevu da se prema maloletniku odredi pritvor, a nakon što je sud saslušao osumnjičenog
