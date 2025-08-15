Lavrov stigao na Aljasku i već provocira: Svi gledaju šta je ruski šef diplomatije obukao: Na majici mu je ovaj kratak natpis (video)

Blic pre 6 minuta
Lavrov stigao na Aljasku i već provocira: Svi gledaju šta je ruski šef diplomatije obukao: Na majici mu je ovaj kratak natpis…

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, stigao je juče na Aljasku, dan uoči samita Donalda Trampa i Vladimira Putina, a majica koju je nosio privukla je pažnju svih medija.

Naime, Lavrov je stigao u hotel na Aljasci obučen u džemper sa natpisom „SSSR“ preko koga je nosio crni prsluk. Ovo je objavio Telegram kanal Izvestija. Novinari su snimili ministra dok je izlazio iz automobila. Na društvenim mrežama pojavio se snimak šefa ruske diplomatije koji izlazi iz automobila u crnom prsluku ispod kojeg ima duksericu sa na kojoj se naziru dva velika slova SS, što je protumačeno kao SSSR (Sovjetski savez) na ćirilici, iako se ostatak natpisa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lavrov stigao na Aljasku, sve oči uprte u ono što je obukao VIDEO

Lavrov stigao na Aljasku, sve oči uprte u ono što je obukao VIDEO

Nova pre 31 minuta
UŽIVO Samit veka - Putin na putu ka Aljasci posetio Magadan; pomeren sastanak za pola sata ranije

UŽIVO Samit veka - Putin na putu ka Aljasci posetio Magadan; pomeren sastanak za pola sata ranije

Sputnik pre 6 minuta
Evropske berze iščekuju sastanak Trampa i Putina uz volatilnost cena: Zlato skočilo, nafta i pšenica beleže pad

Evropske berze iščekuju sastanak Trampa i Putina uz volatilnost cena: Zlato skočilo, nafta i pšenica beleže pad

Blic pre 6 minuta
Putin stigao u Magadan, odakle će otputovati na Aljasku na sastanak s Trampom

Putin stigao u Magadan, odakle će otputovati na Aljasku na sastanak s Trampom

RTS pre 6 minuta
Lavrov provocira Ameriku na Aljasci? Pogledajte šta je obukao! Šef ruske diplomatije se odlučio za ovaj natpis na grudima uoči…

Lavrov provocira Ameriku na Aljasci? Pogledajte šta je obukao! Šef ruske diplomatije se odlučio za ovaj natpis na grudima uoči samita Tramp-Putin (foto, video)

Kurir pre 41 minuta
Lavrov na Aljasci u dukserici "SSSR": Objasnio novinarima kakav je stav Rusije VIDEO

Lavrov na Aljasci u dukserici "SSSR": Objasnio novinarima kakav je stav Rusije VIDEO

B92 pre 42 minuta
Njujork tajms: Kijev potvrđuje razmenu teritorija između Rusije i Ukrajine

Njujork tajms: Kijev potvrđuje razmenu teritorija između Rusije i Ukrajine

Politika pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaSergej LavrovRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Lavrov već stigao u Enkoridž: Samit otvaraju Putin i Tramp razgovorom „jedan na jedan"

Lavrov već stigao u Enkoridž: Samit otvaraju Putin i Tramp razgovorom „jedan na jedan"

N1 Info pre 16 minuta
Izraelska vojska: Ubijen ključni komandir Hamasa u vazdušnom napadu na Gazu

Izraelska vojska: Ubijen ključni komandir Hamasa u vazdušnom napadu na Gazu

RTV pre 16 minuta
Lavrov stigao na Aljasku, sve oči uprte u ono što je obukao VIDEO

Lavrov stigao na Aljasku, sve oči uprte u ono što je obukao VIDEO

Nova pre 31 minuta
UŽIVO Samit veka - Putin na putu ka Aljasci posetio Magadan; pomeren sastanak za pola sata ranije

UŽIVO Samit veka - Putin na putu ka Aljasci posetio Magadan; pomeren sastanak za pola sata ranije

Sputnik pre 6 minuta
Sastanak Trampa i Putina je pomeren. Evo kada treba da počne

Sastanak Trampa i Putina je pomeren. Evo kada treba da počne

Nova pre 41 minuta