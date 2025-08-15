Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad na državu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je u obraćanju posle ponoći da "više nema reči da se radi o mirnim studentskim protestima" i pozvao sve da se raziđu sa ulica, a one koji su napadnuti da se suzdrže od odgovora.

Ivica Dačić je istakao da se broj povređenih policajaca u Pančevu koji su zatražili lekarsku pomoć povećavao u toku noći. Jedan od policajaca je gađan kamenom u glavu i završio je u bolnici. - Večeras je došlo do ozbiljnog narušavanja reda i mira na skupovima od strane blokadera, večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još