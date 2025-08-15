Ozbiljni sukobi tokom noći, mnogo povređenih i uhapšenih: Pojavili se snimci teških incidenata u Valjevu, studenti pozvali na novo okupljanje (foto,video)

Protesti u Beogradu i Novom Sadu, kao i u više gradova u Srbiji, održani su sinoć na poziv studenata u blokadi. Mirna okupljanja počela su oko 20 časova, a par sati kasnije situacija je eskalirala. Iz Novog Sada stigle su fotografije i snimci potpuno demoliranih i poharanih prostorija SNS na dve adrese, a sukoba demonstranata, pristalica vladajuće većine i policije bilo je u Valjevu, Pančevu, Nišu... Ministar policije Ivica Dačić je dan posle protesta saopštio da je povređeno 75 policajaca.

Protesti su održani u svim većim gradovima - Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Kraljevu... pod nazivom "Večeras pucate po šavovima". Studenti u blokadi pozvali su i večeras na novo okupljanje u 20 sati pod nazivom "Nismo vreće za udaranje". Na svom Instagram profilu objavili su i lokacije u Beogradu, kao i u drugim gradovima u Srbiji. Zbog nemira koji su se sinoć odvijali u nekoliko gradova u Srbiji reagovala je i opozicija i ukazala da "svako ko živi u