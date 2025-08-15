Ozbiljni sukobi tokom noći, mnogo povređenih i uhapšenih: Pojavili se snimci teških incidenata u Valjevu, studenti pozvali na novo okupljanje (foto,video)

Blic pre 50 minuta
Ozbiljni sukobi tokom noći, mnogo povređenih i uhapšenih: Pojavili se snimci teških incidenata u Valjevu, studenti pozvali na…

Protesti u Beogradu i Novom Sadu, kao i u više gradova u Srbiji, održani su sinoć na poziv studenata u blokadi. Mirna okupljanja počela su oko 20 časova, a par sati kasnije situacija je eskalirala. Iz Novog Sada stigle su fotografije i snimci potpuno demoliranih i poharanih prostorija SNS na dve adrese, a sukoba demonstranata, pristalica vladajuće većine i policije bilo je u Valjevu, Pančevu, Nišu... Ministar policije Ivica Dačić je dan posle protesta saopštio da je povređeno 75 policajaca.

Protesti su održani u svim većim gradovima - Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Kraljevu... pod nazivom "Večeras pucate po šavovima". Studenti u blokadi pozvali su i večeras na novo okupljanje u 20 sati pod nazivom "Nismo vreće za udaranje". Na svom Instagram profilu objavili su i lokacije u Beogradu, kao i u drugim gradovima u Srbiji. Zbog nemira koji su se sinoć odvijali u nekoliko gradova u Srbiji reagovala je i opozicija i ukazala da "svako ko živi u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Noć haosa: Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS

Noć haosa: Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS

NIN pre 15 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Nasilje na protestima

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Nasilje na protestima

N1 Info pre 14 minuta
Studenti u blokadi objavili lokacije za večerašnje proteste

Studenti u blokadi objavili lokacije za večerašnje proteste

N1 Info pre 44 minuta
„Nismo vreće za udaranje“: Studenti objavili vreme i lokacije za proteste večeras

„Nismo vreće za udaranje“: Studenti objavili vreme i lokacije za proteste večeras

Danas pre 50 minuta
Neredi u Srbiji: Demolirane prostorije SNS, policija pretukla momka u Valjevu

Neredi u Srbiji: Demolirane prostorije SNS, policija pretukla momka u Valjevu

BBC News pre 30 minuta
Uživo MUP o incidentima na protestima u Beogradu i Novom Sadu Dačić: Ovo je napad ne na policiju već na državu

Uživo MUP o incidentima na protestima u Beogradu i Novom Sadu Dačić: Ovo je napad ne na policiju već na državu

Blic pre 14 minuta
Gradonačelnik Novog Sada pravo sa Tasosa obišao demolirane prostorije SNS-a

Gradonačelnik Novog Sada pravo sa Tasosa obišao demolirane prostorije SNS-a

Nedeljnik pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNišPančevoNovi SadSNSValjevoKraljevoKragujevac

Politika, najnovije vesti »

Noć haosa: Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS

Noć haosa: Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS

NIN pre 15 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Nasilje na protestima

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Nasilje na protestima

N1 Info pre 14 minuta
Studenti u blokadi objavili lokacije za večerašnje proteste

Studenti u blokadi objavili lokacije za večerašnje proteste

N1 Info pre 44 minuta
Upravo na Blic TV: Protesti zakazani i za večeras, svi se pitaju isto - mogu li vanredni izbori da donesu mir na ulicama Srbije…

Upravo na Blic TV: Protesti zakazani i za večeras, svi se pitaju isto - mogu li vanredni izbori da donesu mir na ulicama Srbije

Blic pre 5 minuta
„Nismo vreće za udaranje“: Studenti objavili vreme i lokacije za proteste večeras

„Nismo vreće za udaranje“: Studenti objavili vreme i lokacije za proteste večeras

Danas pre 50 minuta