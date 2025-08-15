Ko se Vučića boji još: Najavljena čistka, kadrovi izabrali more, a ne predsednika

U kasnim noćnim satima između srede i četvrtka, dok su trajali protesti u više gradova zemlje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vidno ljut što funkcioneri SNS, nisu pokazali više lojalnost prema njemu, već su odabrali brčkanje u moru, zapretio je da će uskoro uslediti velike promene u državnom aparatu i to na svim nivoima.

Sagovornici Danasa, ipak, smatraju da do masovnih čistki naprednjačkih kadrova neće doći, jer bi to samo ubrzalo i Vučićev slom. Vučić, kako kažu, dobro zna da se „u bici koja je u jeku, ne smenjuju masovno generali i pukovnici, a to znaju i viđeniji članovi SNS“. Ko se to tamo brčka u moru, dok je Srbija napadnuta Nezadovoljan, što funkcioneri SNS u većem broju nisu izašli da brane „svoju kuću“, odnosno prostorije stranke, što se odbrana svela na obično članstvo,