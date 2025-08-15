Ekstremna toplota i suvo tlo savršen recept za katastrofu Nema opuštanja – narandžasti alarm i dalje je aktivan!

Dnevnik pre 2 sata
Ekstremna toplota i suvo tlo savršen recept za katastrofu Nema opuštanja – narandžasti alarm i dalje je aktivan!

RHMZ je podsetio da je i danas na snazi upozorenje na visoke temperature koje će se zadržati do subote.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će danas u većem delu Srbije biti pretežno sunčano. Jedino će na jugu i u planinskim predelima biti umereno oblačno. Na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na istoku Srbije povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Ujutru temperatura od 14 do 23, tokom dana vruće – od 34 stepena do 37 stepeni. U Beogradu sunčano. Temperatura slična, oko 36 stepeni. RHMZ je podsetio da je i danas na snazi upozorenje na visoke
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Veoma toplo i sunčano, temperatura do 37 stepeni

Veoma toplo i sunčano, temperatura do 37 stepeni

RTV Novi Pazar pre 48 minuta
Još dva tropska dana pred Srbijom, na snazi upozorenje zbog opasnosti od požara

Još dva tropska dana pred Srbijom, na snazi upozorenje zbog opasnosti od požara

OK radio pre 1 sat
Upozorenje – visoke temperature

Upozorenje – visoke temperature

RTK pre 2 sata
Još Danas i sutra vrućine, pa preokret! Rhmz najavio zahlađenje od ovog datuma: Temperatura pada, biće i pljuskova i grmljavine…

Još Danas i sutra vrućine, pa preokret! Rhmz najavio zahlađenje od ovog datuma: Temperatura pada, biće i pljuskova i grmljavine

Blic pre 1 sat
Još Danas i sutra vrućine, pa preokret! Rhmz najavio zahlađenje od ovog datuma: Temperatura pada, biće i pljuskova i grmljavine…

Još Danas i sutra vrućine, pa preokret! Rhmz najavio zahlađenje od ovog datuma: Temperatura pada, biće i pljuskova i grmljavine

Blic pre 1 sat
Nastavljaju se veoma visoke temperature, za vikend rashlađenje

Nastavljaju se veoma visoke temperature, za vikend rashlađenje

Glas Zaječara pre 2 sata
Nevreme preti Srbiji, moguć i grad! Evo kada stiže promena vremena, uz pljuskove, grmljavinu i osveženje

Nevreme preti Srbiji, moguć i grad! Evo kada stiže promena vremena, uz pljuskove, grmljavinu i osveženje

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog…

Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog pokušaja ubistva

Blic pre 13 minuta
Konačno se oglasio i Patrijarh Porfirije, poglavar Srpske pravoslavne crkve ili sveti glas režima!? Patrijarh Porfirije

Konačno se oglasio i Patrijarh Porfirije, poglavar Srpske pravoslavne crkve ili sveti glas režima!? Patrijarh Porfirije

Volim Zrenjanin pre 14 minuta
Poslanik ispričao kako je povređen na protestu u Beogradu

Poslanik ispričao kako je povređen na protestu u Beogradu

NIN pre 13 minuta
Bez rukavica: Rastakanje Srbije

Bez rukavica: Rastakanje Srbije

Kurir pre 3 minuta
Radari na Limanu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radari na Limanu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 14 minuta