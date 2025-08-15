Ekstremna toplota i suvo tlo savršen recept za katastrofu Nema opuštanja – narandžasti alarm i dalje je aktivan!

RHMZ je podsetio da je i danas na snazi upozorenje na visoke temperature koje će se zadržati do subote.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će danas u većem delu Srbije biti pretežno sunčano. Jedino će na jugu i u planinskim predelima biti umereno oblačno. Na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na istoku Srbije povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Ujutru temperatura od 14 do 23, tokom dana vruće – od 34 stepena do 37 stepeni. U Beogradu sunčano. Temperatura slična, oko 36 stepeni. RHMZ je podsetio da je i danas na snazi upozorenje na visoke