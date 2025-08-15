Dve osobe lakše povređene u udesu u Beogradu

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Tanjug
Dve osobe lakše povređene u udesu u Beogradu

Dve osobe su zadobile lakše povrede u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Zbog protesta koji je sinoć održan u Beogradu, Hitna pomoć je zbrinula do desetak osoba, među kojima su, kako je navedeno, bili i policajci. Ekipe ove službe tokom noći su obavile 124 intervencije, od kojih je 30 bilo na javnom metu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
