Spremite zalihe! Danas bez vode deo ove beogradske opštine

Kurir pre 3 sata
Spremite zalihe! Danas bez vode deo ove beogradske opštine

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas bez vode biti deo potrošača u gradskoj opštini Novi Beograd zbog planiranih radova.

Navodi se da će bez vode do 14 časova ostati potrošači u Ulici Omladinskih brigada i to brojevi 96/u, d, đ, e, ž, c, f, h i 98 i 98a . Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dudara i danas bez vode

Dudara i danas bez vode

Radio 021 pre 55 minuta
Ulica na Limanu bez vode zbog havarije

Ulica na Limanu bez vode zbog havarije

Moj Novi Sad pre 45 minuta
Pripremite zalihe: Ovaj deo Beograda ostaje bez vode

Pripremite zalihe: Ovaj deo Beograda ostaje bez vode

B92 pre 20 minuta
Naselje Dudara u Sremskim Karlovcima i danas bez vode do 15 sati

Naselje Dudara u Sremskim Karlovcima i danas bez vode do 15 sati

RTV pre 2 sata
Dudara i danas bez vode

Dudara i danas bez vode

Moj Novi Sad pre 1 sat
Suve slavine zbog havarije Ovaj deo Sremskih Karlovaca i dalje bez vode evo gde je postavljena cisterna

Suve slavine zbog havarije Ovaj deo Sremskih Karlovaca i dalje bez vode evo gde je postavljena cisterna

Dnevnik pre 1 sat
Danas bez vode deo potrošača na Novom Beogradu

Danas bez vode deo potrošača na Novom Beogradu

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

novi beogradvodabez vode

Beograd, najnovije vesti »

Veliki požar u Migrantskom centru u Obrenovcu: Devojci (22) izgorelo više od polovine kože, bore joj se za život

Veliki požar u Migrantskom centru u Obrenovcu: Devojci (22) izgorelo više od polovine kože, bore joj se za život

Blic pre 10 minuta
Dudara i danas bez vode

Dudara i danas bez vode

Radio 021 pre 55 minuta
Ulica na Limanu bez vode zbog havarije

Ulica na Limanu bez vode zbog havarije

Moj Novi Sad pre 45 minuta
Požar u Obrenovcu: Teško povređena devojka (22), ostala bez polovine kože

Požar u Obrenovcu: Teško povređena devojka (22), ostala bez polovine kože

Kurir pre 15 minuta
Hitna pomoć: 13 učesnika demonstracija zatražilo pomoć, dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: 13 učesnika demonstracija zatražilo pomoć, dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Novi magazin pre 1 sat