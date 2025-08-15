Dan uživo: Nasilje na protestima

Širom Srbije, sinoć su ponovo održani protesti. Policija je u više navrata koristila suzavac kako bi rasterala demonstrante, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je uhapšeno 37 osoba. U Novom Sadu su demolirane prostorije Srpske napredne stranke, a društvenim mrežama dele se video snimci na kojima se vidi kako policijske snage u Valjevu prebijaju demonstrante u tom gradu. Akademski plenum osudio je danas nasilje nad studentima i građanima tokom