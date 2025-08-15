Dan uživo: Nasilje na protestima

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Dan uživo: Nasilje na protestima
Širom Srbije, sinoć su ponovo održani protesti. Policija je u više navrata koristila suzavac kako bi rasterala demonstrante, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je uhapšeno 37 osoba. U Novom Sadu su demolirane prostorije Srpske napredne stranke, a društvenim mrežama dele se video snimci na kojima se vidi kako policijske snage u Valjevu prebijaju demonstrante u tom gradu. Akademski plenum osudio je danas nasilje nad studentima i građanima tokom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Uživo MUP o incidentima na protestima u Beogradu i Novom Sadu Dačić: Ovo je napad ne na policiju već na državu

Uživo MUP o incidentima na protestima u Beogradu i Novom Sadu Dačić: Ovo je napad ne na policiju već na državu

Blic pre 18 minuta
(BLOG) Studenti najavili nove proteste: Zaštitnik građana pokrenuo postupak zbog policijske brutalnosti u Valjevu

(BLOG) Studenti najavili nove proteste: Zaštitnik građana pokrenuo postupak zbog policijske brutalnosti u Valjevu

N1 Info pre 1 sat
"Stvara se mržnja među građanima": Tenzije u zemlji se ne smiruju, gde bi mogle da nas odvedu: "Srbija kao automobil na…

"Stvara se mržnja među građanima": Tenzije u zemlji se ne smiruju, gde bi mogle da nas odvedu: "Srbija kao automobil na nizbrdici, bez kočnica"

Blic pre 1 sat
Kako do deeskalacije sukoba u Srbiji?

Kako do deeskalacije sukoba u Srbiji?

Slobodna Evropa pre 1 sat
Brnabić: Nasilje pokazuje kako bi izgledala Srbija kada bi blokaderi pobedili

Brnabić: Nasilje pokazuje kako bi izgledala Srbija kada bi blokaderi pobedili

Euronews pre 1 sat
Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS, studenti pozvali na protest

Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS, studenti pozvali na protest

NIN pre 2 sata
Policija privedenog maloletnika prosledila Centru za socijalni rad u Novom Sadu

Policija privedenog maloletnika prosledila Centru za socijalni rad u Novom Sadu

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNovi SadMinistar unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankaValjevo

Politika, najnovije vesti »

Generalni sekretar SE povodom protesta u Srbiji: Srpske vlasti moraju da poštuju standarde SE

Generalni sekretar SE povodom protesta u Srbiji: Srpske vlasti moraju da poštuju standarde SE

Danas pre 49 minuta
Srpska lista sa otpravnicom poslova ambasade SAD u Prištini

Srpska lista sa otpravnicom poslova ambasade SAD u Prištini

Danas pre 1 sat
Momiroviću i Vesiću elektronski nadzor: Blaža mera uhapšenima u slučaju nadstrešnica

Momiroviću i Vesiću elektronski nadzor: Blaža mera uhapšenima u slučaju nadstrešnica

N1 Info pre 18 minuta
Viši sud u Beogradu zamenio pritvor kućnim pritvorom bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću u slučaju rekonstrukcije železničke…

Viši sud u Beogradu zamenio pritvor kućnim pritvorom bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću u slučaju rekonstrukcije železničke pruge

Naslovi.ai pre 14 minuta
Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

N1 Info pre 8 minuta