General Živković: Sina su mi uhapsili protivzakonito, policajka snimala i snimak odmah završio u Informeru

Policijski službenici uhapsili su u četvrtak Petra Živkovića, studenta Pravnog fakulteta i sina nedavno penzionisanog generala policije Bogoljuba Živkovića.

Živković za Danas kaže da mu je sin uhapšen protivzakonito, jer nije ništa uradio, već je to urađeno kako bi se snimak hapšenja pustio na TV Informeru. Živković navodi da će njegov sin i on podneti prijave protiv pripadnika UKP koji su ga hapsili kao i tužbu protiv urednika Informera Dragana J. Vučićevića, piše Danas. Pripadnici UKP, Službe za borbu protiv narkotika su Petra priveli u stanu. „On je u policijsku stanicu priveden ali u svojstvu građanina. Međutim,