VIDEO Napeto u Kneza Miloša: Komandant Policijske brigade vodi razgovor sa odbornikom

Pripadnici Policijske brigade blokirali su u Kneza Miloša dalji prolaz grupi građana koja je došla sa Novog Beograda i Zemuna.

Kamere su zabeležile i razgovor komandanta Policijske brigade pukovnik Radoslava Repca i odbornika Zeleno-levog fronta u Skupštini GO Novi beograd Zdravka Jankovića. "Izdajem naređenje da napustite ovu poziciju ili da se pomerite na bezbedno rastojanje", rekao je pukovnik Repac. Nakon toga je Janković okupljenima preneo šta mu je komandir Policijske brigade rekao, a okupljeni su burno reagovali na pomen imena ministra Ivice Dačića i naređenja koje je izdao