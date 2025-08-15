Istorijski samit Trampa i Putina na Aljasci o ratu u Ukrajini i aktuelnim napadima

Naslovi.ai pre 4 minuta

Predsednici SAD i Rusije sastaju se na Aljasci kako bi razgovarali o okončanju sukoba u Ukrajini, dok se nastavljaju napadi i izražavaju različite reakcije i protesti.

Predsednici SAD Donald Tramp i Rusije Vladimir Putin sastaju se danas u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, prvi put posle sedam godina, sa ciljem razgovora o okončanju rata u Ukrajini. Sastanak počinje u 11 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21 čas po srednjoevropskom, a prisustvovaće im i delegacije obe zemlje. Blic N1 Info Blic

Tramp je izrazio nadu da će sastanak biti uspešan i da postoji 75 odsto šanse za dogovor, dok Putin želi da zadrži teritorije u Ukrajini. Tema pregovora uključuje i moguće teritorijalne kompromise, što izaziva zabrinutost Kijeva i evropskih lidera koji nisu uključeni u pregovore. Danas Radio 021 Danas

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je na Aljasku i izjavio da Rusija ima jasan i razumljiv stav za samit. Njegov dolazak privukao je pažnju zbog džempera sa natpisom "SSSR". Večernje novosti Blic Nova

Na bojištu u Ukrajini, ruske snage nastavljaju ofanzivu, probijajući ukrajinske linije odbrane u Donjecku, dok Ukrajina evakuiše civile iz ugroženih područja. Očekuje se da će stanje na frontu uticati na ishod samita. Blic Kurir Politika

Putin se nalazi u Magadanu, odakle će leteti na Aljasku, a grad Magadan je bio pobratim sa Enkoridžom, što simbolično povezuje mesta sastanka. Uoči samita, građani Aljaske izražavaju nezadovoljstvo zbog Putinovog dolaska, dok je najavljen svečani doček u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson. Kurir B92 Politika

Uoči samita, ukrajinski dronovi izveli su napade na rusku rafineriju u oblasti Samara i grad Kursk, pri čemu je jedna osoba poginula, što dodatno osvetljava tenzije neposredno pre razgovora. Nova

Pravoslavni hrišćani na Aljasci molili su se za mir uoči samita, ističući verski i kulturni kontekst sukoba između Rusije i Ukrajine. Telegraf

Žitelji Aljaske dočekuju Putina sa protestima i ukrajinskim zastavama, izražavajući nezadovoljstvo zbog njegove posete i tražeći povratak ukrajinske dece otete tokom rata. Demonstracije su usmerene i protiv Trampovog poziva Putinu na sastanak. Nedeljnik

Predsednik Tramp najavljuje mogućnost trilateralnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim i evropskim liderima, što bi moglo proširiti pregovore o okončanju sukoba. Alo