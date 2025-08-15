Viši sud u Beogradu zamenio pritvor kućnim pritvorom bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću u slučaju rekonstrukcije železničke pruge

Naslovi.ai pre 14 minuta

Bivši ministri Momirović i Vesić pušteni iz pritvora uz kućni pritvor i zabrane, dok su ukinuti pritvori u slučaju nadstrešnica povezanim sa rekonstrukcijom Železničke stanice u Novom Sadu.

Viši sud u Beogradu je zamenio pritvor kućnim pritvorom bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, osumnjičenim za koruptivna krivična dela u projektu rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke pruge. Pritvor je prvobitno određen na 30 dana, a zatim preinačen. Blic Danas RTS Dnevnik Euronews

Osim Momirovića i Vesića, iz pritvora su puštene i druge osobe uključene u slučaj, kojima su određene mere zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor i zabrane prilaska svedocima. Ova odluka doneta je po žalbi advokata odbrane. N1 Info Vesti online Moj Novi Sad

Optužbe se odnose na oštećenje budžeta Srbije za oko 115 miliona dolara u okviru projekta rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice, što je predmet istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Nova ekonomija RTV

U okviru istrage o padu nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad, suvlasniku firme Starting Nikoli Triviću ukinut je pritvor, dok je Momirović i dalje pod merama kućnog pritvora. Firma Starting je bila glavni podizvođač radova na rekonstrukciji. Blic Serbian News Media