Objavljena Šangajska lista za 2025. godinu: Univerzitet u Beogradu među 500 najboljih, novosadski ispao sa liste

Akademska rang-lista svetskih univerziteta za 2025. godinu (ARWU) objavljena je danas i na njoj se Univerzitet u Beogradu plasirao među 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova.

Na Šangajskoj listi za 2025. godinu, koju je upravo objavila nezavisna organizacija "ShanghaiRanking Consultancy", najstariji univerzitet u Srbiji - Univerzitet u Beogradu zadržao je prošlogodišnju poziciju u grupi od 401 do 500 mesta. Prvo mesto na najnovijoj listi zauzeo je, po 23. put zaredom, Univerzitet Harvard, a slede ga Stanford i MIT. Ostali univerziteti u prvih deset su Kembridž (4. mesto), Berkli (5.), Oksford (6.), Prinston (7.), Kolumbija (8.),