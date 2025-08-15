Bravo, dečaci: Srbija u finalu Evrobasketa, Slovenija razbijena za sigurnu medalju – ovo se pamti VIDEO

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije (U16) deklasirala je Sloveniju rezultatom 90:58 u polufinalu Evropskog prvenstva u Gruziji.

Srbija je prethodno izbacila Tursku, a bila je bolja i od Grčke u osmini finala. Slovenija je u prethodnoj rundi eliminisala Letoniju, a ranije je deklasirala Izrael sa 87:66. Srbija je odlično otvorila meč, brzo je stigla do sedam poena prednosti, a ubrzo je nakon serije 7:0 na semaforu stajalo 20:10. „Orlići“ su bili izuzetno dobro raspoloženi u napadu, pa je nakon 10 minuta igre bilo 26:17. U drugoj deonici je praktično rešeno pitanje pobednika. Srbija je
