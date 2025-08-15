LIVESTREAM Tramp i Putin sleteli na Aljasku. Došlo je do preokreta u planu sastanka

Nova pre 26 minuta
LIVESTREAM Tramp i Putin sleteli na Aljasku. Došlo je do preokreta u planu sastanka

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaju se danas u 21 sat po srpskom vremenu na Aljasci, objavila je Bela kuća.

Obojica lidera su sletela na Aljasku, preneo je "Njujork tajms". LIVESTREAM: U međuvremenu je došlo i do preokreta u planu razgovora u odnosu na ranije najave. Naime, Trampova portparolka rekla je novinarima da Tramp i Putin neće razgovarati nasamo, prenosi „Indeks“. „Ranije planirani sastanak između Donalda Trampa i Vladimira Putina sada će uključivati i državnog sekretara Marka Rubija te posebnog izaslanika Stiva Vitkofa“, objavila je Kerolajn Livit.
