Godišnjica Cerske bitke, prve velike pobede Srba u Prvom svetskom ratu

RTV  |  Tanjug
BEOGRAD - Cerska bitka, prva velika pobeda Srba, i saveznika uopšte u Prvom svetskom ratu, započela je 15. avgusta 1914.

Pobedom na Ceru, nad invazionim trupama Austrougarske, ugled Srbije odnosno njene vojske porastao je širom Evrope, ne samo među saveznicima nego i neprijateljima, Austromađarima i Nemcima. Proslavljeni zapovednik Srba na Ceru general Stepa Stepanović, za trijumfalno rukovođenje vojnim operacijama nagrađen je činom vojvode. Pod komandom generala Oskara Poćoreka, trupe austrougarske Balkanske armije provalile su preko Drine 12. avgusta čime su započele masivne vojne
