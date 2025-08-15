Čukarički golovima Miladinovića savladao Spartak u Pančevu

Fudbaleri Čukaričkog upisali su treću superligašku pobedu od početka sezone.

Brđani su kao domaćini golovima Uroša Miladinovića savladali ekipu subotičkog Spartaka rezultatom 2:1 u utakmici 5. kola Mocartbet Superlige Srbije. Čukarički je stigao do treće ovosezonske pobede, ovoga puta protiv Spartaka u Pančevu. Čovek odluk bio je mladi Uroš Miladinović, strelac oba pogotka, posle njegovog gola Brđani su poveli u 35. minutu, izjednačio je Babić u 73, ali samo tri minuta kasnije još jednom je bio precizan ofanzivni vezista Brđana za konačnih