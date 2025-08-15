Čukarički golovima Miladinovića savladao Spartak u Pančevu

Sport klub pre 48 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Čukarički golovima Miladinovića savladao Spartak u Pančevu

Fudbaleri Čukaričkog upisali su treću superligašku pobedu od početka sezone.

Brđani su kao domaćini golovima Uroša Miladinovića savladali ekipu subotičkog Spartaka rezultatom 2:1 u utakmici 5. kola Mocartbet Superlige Srbije. Čukarički je stigao do treće ovosezonske pobede, ovoga puta protiv Spartaka u Pančevu. Čovek odluk bio je mladi Uroš Miladinović, strelac oba pogotka, posle njegovog gola Brđani su poveli u 35. minutu, izjednačio je Babić u 73, ali samo tri minuta kasnije još jednom je bio precizan ofanzivni vezista Brđana za konačnih
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Velike reči Vladana Milojević: "Katai najbolji igrač i čovek kojeg sam trenirao!"

Velike reči Vladana Milojević: "Katai najbolji igrač i čovek kojeg sam trenirao!"

Sportske.net pre 53 minuta
Katai het-trikom za 10 minuta doneo Zvezdi trijumf u Lučanima, poraz Spartaka

Katai het-trikom za 10 minuta doneo Zvezdi trijumf u Lučanima, poraz Spartaka

RTV pre 23 minuta
Miladinović dva puta u metu za pobedu Čukaričkog

Miladinović dva puta u metu za pobedu Čukaričkog

Sportski žurnal pre 13 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Mladost u Lučanima uz het-trik Kataija

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Mladost u Lučanima uz het-trik Kataija

Radio sto plus pre 33 minuta
Katai u finišu het-trikom slomio Lučance (video)

Katai u finišu het-trikom slomio Lučance (video)

Sportski žurnal pre 48 minuta
Majstorija Kataija donela Zvezdi trijumf u Lučanima

Majstorija Kataija donela Zvezdi trijumf u Lučanima

Euronews pre 48 minuta
Ludilo na premijeri Lige 1, Ren slavio sa desetoricom

Ludilo na premijeri Lige 1, Ren slavio sa desetoricom

Sportske.net pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPančevoSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Preminuo Vladimir Niškanović, novinar sportske rubrike u Danasu

Preminuo Vladimir Niškanović, novinar sportske rubrike u Danasu

Danas pre 2 sata
Pripreme i nastupi košarkaških reprezentacija Srbije pred Evrobasket i EP do 16 godina

Pripreme i nastupi košarkaških reprezentacija Srbije pred Evrobasket i EP do 16 godina

Naslovi.ai pre 8 minuta
Srbija deklasirala Češku - za trofej sa Nemačkom

Srbija deklasirala Češku - za trofej sa Nemačkom

RTV pre 3 minuta
Srbija protutnjala pored Češke, neka se spremi Nemačka

Srbija protutnjala pored Češke, neka se spremi Nemačka

RTS pre 18 minuta
Kadeti Srbije razbili Sloveniju za plasman u finale Evrobasketa!

Kadeti Srbije razbili Sloveniju za plasman u finale Evrobasketa!

RTV pre 57 minuta