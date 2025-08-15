Poslednji kontingent karata za Srbija – Slovenija u ponedeljak

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Todorović
Poslednji kontingent karata za Srbija – Slovenija u ponedeljak

U ponedeljak 18. avgusta u 12.00 časova biće pušten u prodaju poslednji kontigent ulaznica za prijateljsku utakmicu seniorske košarkaške reprezentacije Srbije protiv Slovenije, koja je na programu u četvrtak 21. avgusta od 20.00 časova u Beogradskoj areni.

Ovaj meč će biti poslednja provera za ekipu selektora Svetislava Pešića pred put na Evropsko prvenstvo u Rigu. Ulaznice se prodaju preko Ticket Vision d.o.o. – on lajn klikom na www.tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision. Karte mogu da se kupe po cenama: VIP tribina (sever i jug): 8.000 dinara. Nivo 200 prva kategorija: 4.500 dinara. Nivo 200 iza koševa druga kategorija: 3.500 dinara. Nivo 400 prva kategorija: 700 dinara. Nivo 400 druga kategorija:
