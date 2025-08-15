Željko Rebrača obnavljao SNS prostorije

Proslavljeni srpski košarkaš Željko Rebrača, član Srpske napredne stranke od 2023, uslikan je u petak u Novom Sadu ispred i u prostorijama vladajuće stranke.

Trofejni košarkaš i aktuelni predsedik KK Vojvodina pojavio se ispred prostorija SNS dan nakon velikog protesta na ulicama Novog Sada kada su i demolirane prostorije stranke. Rebrača je pomagao tokom čišćenja i renoviranja