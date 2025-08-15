Dobar znak: Član ruske delagacije oči u oči sa medvedom na Aljasci /video/

Šef Ruskog fonda za direktne investicije, specijalni predstavnik ruskog predsednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev sreo je medveda pre sastanka šefova Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci. On je izrazio nadu da je to dobar znak.

„Sreo sam medveda na Aljasci pre samita SAD-Rusija. Nadam se da je ovo dobar znak“, napisao je na svojoj stranici na društvenoj mreži Isk, priloživši video. Na snimku se vidi da se Dmitrijev nalazi ili u predgrađu Enkoridža ili u parku, nedaleko od obale reke, mali medved je vidljiv nekoliko desetina metara od njega.
