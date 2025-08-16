Melanija Tramp po suprugu poslala Putinu pismo o otetoj deci u Ukrajini

Beta pre 2 sata

Supruga američkog predsednika Melanija Tramp napisala je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu pismo u kom govori o teškom položaju dece u Ukrajini i Rusiji, saopštila su dva zvaničnika Bele kuće.

Predsednik Donald Tramp je pismo lično predao Putinu tokom sastanka na Aljasci, rekli su zvaničnici Rojtersu.

Zvaničnici nisu otkrili sadržaj pisma osim što su rekli da se u njemu pominju otmice dece tokom rata u Ukrajini.

Ukrajina tvrdi da je ruska strana otela desetine hiljada dece i odvela ih u Rusiju od početka invazije 2022. godine.

Kijev odvođenje dece bez saglasnosti porodice ili staratelja naziva ratnim zločinom. Moskva tvrdi da štiti decu od vatre u ratnoj zoni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je američkoj prvoj dami tokom telefonskog razgovora sa Trampom danas, naveo je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha na Iksu.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je Rusija nanela patnju milionima ukrajinske dece i krši njihova prava od 2022. godine.

(Beta, 16.08.2025)

