(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih za najvećeg ratnog zločinca"

Dok je Donald Tramp na sastanku sa Vladimirom Putinom, koji je usmeren na okončanje rata, neki Ukrajinci koji posmatraju sastanak primetili su da je Amerika iznela crveni tepih za ruskog predsednika, koji je optužen za ratne zločine, kao i da je američka vojska na kolenima nameštala tepih.

Mustafa Najem, ukrajinski novinar koji se bavi i politikom, objavio je sliku američkih vojnika kako kleče kako bi namestili crveni tepih ispred Putinovog aviona pre nego što se ruski predsednik sastao sa američkim kolegom. Najem je napisao: "Učinimo klečanje ponovo velikim". Olga Rudenko, urednica "Kijev Independenta", podelila je istu sliku sa natpisom: "Ovo je Putinova nova pozadina za telefon. Američki vojnici kleče ispod velikih slova na kojima piše Rusija. Da