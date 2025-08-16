(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih za najvećeg ratnog zločinca"

Blic pre 19 minuta
(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih…

Dok je Donald Tramp na sastanku sa Vladimirom Putinom, koji je usmeren na okončanje rata, neki Ukrajinci koji posmatraju sastanak primetili su da je Amerika iznela crveni tepih za ruskog predsednika, koji je optužen za ratne zločine, kao i da je američka vojska na kolenima nameštala tepih.

Mustafa Najem, ukrajinski novinar koji se bavi i politikom, objavio je sliku američkih vojnika kako kleče kako bi namestili crveni tepih ispred Putinovog aviona pre nego što se ruski predsednik sastao sa američkim kolegom. Najem je napisao: "Učinimo klečanje ponovo velikim". Olga Rudenko, urednica "Kijev Independenta", podelila je istu sliku sa natpisom: "Ovo je Putinova nova pozadina za telefon. Američki vojnici kleče ispod velikih slova na kojima piše Rusija. Da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ukrajinci zapenili zbog sastaka Trampa i Putina Pljušte uvrede

Ukrajinci zapenili zbog sastaka Trampa i Putina Pljušte uvrede

Alo pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Dodik planira da ga nasledi sin

Dodik planira da ga nasledi sin

Radar pre 24 minuta
Počeo istorijski sastanak Trampa i Putina: Rukovanje na pisti, pa pregovori o Ukrajini

Počeo istorijski sastanak Trampa i Putina: Rukovanje na pisti, pa pregovori o Ukrajini

Danas pre 29 minuta
Analiza CNN uoči samita na Aljasci: Da li Trampova retorika ukazuje da će mu Putin ponovo zamazati oči?

Analiza CNN uoči samita na Aljasci: Da li Trampova retorika ukazuje da će mu Putin ponovo zamazati oči?

Danas pre 29 minuta
(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih…

(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih za najvećeg ratnog zločinca"

Blic pre 19 minuta
Ukrajinci zapenili zbog sastaka Trampa i Putina Pljušte uvrede

Ukrajinci zapenili zbog sastaka Trampa i Putina Pljušte uvrede

Alo pre 9 minuta