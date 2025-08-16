Ko je posekao drvo sećanja na Ilana Halimija? Antisemitizam u Francuskoj dostigao novi nivo: Makron najavio kažnjavanje

Blic pre 25 minuta
Seča maslinovog drveta posađenog u znak sećanja na mladog Francuza jevrejskog porekla Ilana Halimija, koji je 2006. godine kidnapovan i mučen do smrti, izazvala je ogorčenje širom Francuske, dok je predsednik Francuske Emanuel Makron najavio da će počinioci "antisemitske mržnje" biti kažnjeni.

Maslinovo drvo, koje je 2011. godine posađeno u severnom pariskom predgrađu Epine sir Sen, posečeno je u noći između srede i četvrtka, najverovatnije motornom testerom, navodi Gardijan, dodajući da su lokalne vlasti potvrdile da je podneta krivična prijava, a policija da je pokrenula istragu. "Učinićemo sve kako bismo kaznili ovaj čin mržnje. Borba Francuske protiv antisemitizma biće beskompromisna. Nacija neće zaboraviti ovog sina Francuske koji je umro samo zato
