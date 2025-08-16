Sa jahte na dušek: Maja Marinković u svim pozama na letovanju - pozira k'o da sutra ne postoji, grudi i zadnjica u prvom planu (foto)

Rijaliti učesnica Maja Marinković non-stop deli fotografije sa letovanja, na kom joj je, čini se, baš sve po meri.

Maja se slikala kako uživa na jahti, a potom je i pozirala pored nekoliko njih. Slikala se i na dušeku za vodu, dok je atribute istakla u prvi plan. Isturila je grudi i zadnjicu, a komentara ispod ovih njenih objava iz Crne Gore je na pretek. Maja je, podsetimo, na Instagramu podelila fotke u bezobraznoj haljini, a smelo izdanje pokrenulo je lavinu poruka. "Pozadina na kukovima, čudno, šta je to?", "malo ti je otišlo previše u stranu", samo su neke od poruka koje