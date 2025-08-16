Izjednačavanje SNS sa državom: Kako je Srbija postala naprednjačko gazdinstvo?

„Srpska napredna stranka nije država. I protesti nezadovoljnih građana ispred prostorija te stranke nisu atak na državu, kako poslednjih dana predstavnici vlasti to žele da predstave. Zapravo reč je o konfrontaciji jedne partije koja je uzurpirala sve institucije države i građana koji hoće da je zbace sa vlasti“, navode sagovornici Danasa. Dodaju i da se za Aleksandra Vučića više ne može reći da je predsednik svih građana, ako je to ikada i bio. On se posednjih