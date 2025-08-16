Izjednačavanje SNS sa državom: Kako je Srbija postala naprednjačko gazdinstvo?

Danas pre 18 minuta  |  Mirjana R. Milenković
Izjednačavanje SNS sa državom: Kako je Srbija postala naprednjačko gazdinstvo?
„Srpska napredna stranka nije država. I protesti nezadovoljnih građana ispred prostorija te stranke nisu atak na državu, kako poslednjih dana predstavnici vlasti to žele da predstave. Zapravo reč je o konfrontaciji jedne partije koja je uzurpirala sve institucije države i građana koji hoće da je zbace sa vlasti“, navode sagovornici Danasa. Dodaju i da se za Aleksandra Vučića više ne može reći da je predsednik svih građana, ako je to ikada i bio. On se posednjih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

„Stiže jesen huljo moja“: Sedam zapažanja nakon protesta u petak

„Stiže jesen huljo moja“: Sedam zapažanja nakon protesta u petak

Vreme pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Neće demokratiju, a šta hoće? Da li se Vučić sprema za građanski rat i uvođenje vanrednog stanja

Neće demokratiju, a šta hoće? Da li se Vučić sprema za građanski rat i uvođenje vanrednog stanja

Nova pre 3 minuta
Stiže totalni vremenski obrt Ovakvu prognozu usred avgusta je malo ko očekivao

Stiže totalni vremenski obrt Ovakvu prognozu usred avgusta je malo ko očekivao

Alo pre 8 minuta
Izjednačavanje SNS sa državom: Kako je Srbija postala naprednjačko gazdinstvo?

Izjednačavanje SNS sa državom: Kako je Srbija postala naprednjačko gazdinstvo?

Danas pre 18 minuta
Za vikend rashlađenje

Za vikend rashlađenje

Zoom UE pre 1 sat
Privatno nasilje predsednika svih batinaša Srbije

Privatno nasilje predsednika svih batinaša Srbije

Vreme pre 38 minuta